TROPEA

Curiosità e Significato di Tropea

Perché la soluzione è Tropea? Tropea è una pittoresca località calabrese, celebre non solo per le sue splendide spiagge e il suggestivo centro storico, ma anche per le sue cipolle rosse di alta qualità. Questi ortaggi, apprezzati in tutta Italia, sono simbolo della tradizione agricola del luogo. La sua fama si estende oltre i confini regionali, rendendo Tropea una meta imperdibile per chi cerca autenticità e sapori genuini.

Come si scrive la soluzione Tropea

T Torino

R Roma

O Otranto

P Padova

E Empoli

A Ancona

