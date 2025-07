Lo è un arco costruito per celebrare una vittoria nei cruciverba: la soluzione è Trionfale

TRIONFALE

Curiosità e Significato di Trionfale

Approfondisci la parola di 9 lettere Trionfale: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Trionfale? Trionfale descrive qualcosa che celebra o ricorda una vittoria, come un arco decorato per festeggiare un successo. È un aggettivo che indica grande gioia e vittoria, spesso usato per eventi, ricorrenze o strutture che simboleggiano un trionfo. In breve, tutto ciò che è trionfale è legato all’idea di vittoria e celebrazione.

Come si scrive la soluzione Trionfale

T Torino

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

F Firenze

A Ancona

L Livorno

E Empoli

