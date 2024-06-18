Lo stratego della vittoria ateniese a Maratona

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo stratego della vittoria ateniese a Maratona

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo stratego della vittoria ateniese a Maratona' è 'Milziade'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILZIADE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo stratego della vittoria ateniese a Maratona" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo stratego della vittoria ateniese a Maratona". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Milziade? Milziade è stato un comandante ateniese che giocò un ruolo fondamentale nella battaglia di Maratona, un episodio storico che segnò una vittoria decisiva contro i persiani. La sua abilità strategica e il suo coraggio permisero alle forze greche di respingere l'invasione e di mantenere l'indipendenza delle città-stato. La sua azione dimostra come l'ingegno e il valore possano fare la differenza in situazioni di grande pressione. La sua figura rimane simbolo di resistenza e determinazione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo stratego della vittoria ateniese a Maratona nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Milziade

In presenza della definizione "Lo stratego della vittoria ateniese a Maratona", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo stratego della vittoria ateniese a Maratona" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Milziade:

M Milano I Imola L Livorno Z Zara I Imola A Ancona D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo stratego della vittoria ateniese a Maratona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il vincitore della battaglia di MaratonaIl vincitore di MaratonaIl generale ateniese che contribuì alla vittoria di MaratonaLo sono gli atleti che hanno grandi possibilità di vittoriaLo spartano Lisandro vi sconfisse la flotta atenieseLo stratega ateniese fatto uccidere da FarnabazoLo è un arco costruito per celebrare una vittoria