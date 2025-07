Lo è l arco che ci ricorda l inventore della pila nei cruciverba: la soluzione è Voltaico

VOLTAICO

Curiosità e Significato di Voltaico

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Voltaico, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Voltaico? La parola voltaico si riferisce a tutto ciò che riguarda la produzione di energia elettrica tramite l'effetto voltaggio, come nelle batterie e nelle centrali elettriche. Deriva dal nome dell'inventore Alessandro Volta, che ha inventato la pila, una delle prime fonti di energia elettrica portatile. Con questa parola si indica quindi tutto ciò legato all'energia elettrica generata o utilizzata in modo innovativo e tecnologico.

Come si scrive la soluzione Voltaico

Hai davanti la definizione "Lo è l arco che ci ricorda l inventore della pila" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

O Otranto

L Livorno

T Torino

A Ancona

I Imola

C Como

O Otranto

