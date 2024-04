La Soluzione ♚ Relativo a un settore produttivo dell edilizia

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Relativo a un settore produttivo dell edilizia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CEMENTIERO

Curiosità su Relativo a un settore produttivo dell edilizia: Eseguite. il settore può essere definito anche mestiere. i settori dell'edilizia si individuano in due macrocategorie: edilizia pesante ed edilizia leggera... La Tanzania (AFI: /tana'nia/ o /tan'anja/), formalmente Repubblica Unita di Tanzania (in swahili: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania; in inglese: United Republic of Tanzania), è uno Stato dell'Africa orientale. Confina a nord con Kenya e Uganda, a ovest con Ruanda, Burundi e Repubblica Democratica del Congo, e a sud con Zambia, Malawi e Mozambico. A est è bagnata dall'oceano Indiano. Dar es Salaam è la città più grande ed è stata la capitale fino agli anni settanta. Il trasferimento delle funzioni amministrative nella nuova capitale è avvenuto designando Dodoma, posta nel centro della Tanzania, tuttavia non è stato ancora completato. L'area ...

Altre Definizioni con cementiero; relativo; settore; produttivo; edilizia;