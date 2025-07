La chiesa di Milano con in cima la Madonnina nei cruciverba: la soluzione è Duomo

DUOMO

Curiosità e Significato di Duomo

Perché la soluzione è Duomo? Il Duomo di Milano è la maestosa cattedrale simbolo della città, famosa per la sua architettura gotica e la splendida Madonnina che si erge sulla guglia più alta. Rappresenta un capolavoro di fede e arte, un punto di riferimento storico e culturale. Visitare il Duomo significa immergersi in secoli di storia e bellezza, un vero tesoro italiano che incanta chiunque lo ammiri.

Come si scrive la soluzione Duomo

Se "La chiesa di Milano con in cima la Madonnina" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

U Udine

O Otranto

M Milano

O Otranto

