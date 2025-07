La campagna di Legambiente per il monitoraggio dei mari nei cruciverba: la soluzione è Goletta Verde

GOLETTA VERDE

Curiosità e Significato di Goletta Verde

Perché la soluzione è Goletta Verde? Golette Verde è il nome della campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio dei mari italiani. Si tratta di un progetto che coinvolge cittadini e volontari nella raccolta di dati sulla salute delle acque, per promuovere la tutela e la salvaguardia degli ecosistemi marini. Un modo per sensibilizzare e agire concretamente a favore del nostro patrimonio naturale.

G Genova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

V Venezia

E Empoli

R Roma

D Domodossola

E Empoli

