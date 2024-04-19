Si abbottona sotto la giacca

Home / Soluzioni Cruciverba / Si abbottona sotto la giacca

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si abbottona sotto la giacca' è 'Gilè'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GILÈ

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Perché la soluzione è Gilè? Il gilè è un capo di abbigliamento che si indossa sopra la camicia e sotto la giacca, spesso scelto per aggiungere un tocco di eleganza o praticità. Quando si indossa un gilè, si può notare che si abbottona sotto la giacca, creando un aspetto ordinato e raffinato. Questo capo può essere realizzato in vari materiali e stili, adattandosi a diverse occasioni. La sua funzione principale è quella di completare un outfit formale o semi-formale, offrendo comfort e stile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si abbottona sotto la giacca". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca soluzioni e definizioni di parole crociate Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Si abbottona sotto la giacca nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gilè

Quando la definizione "Si abbottona sotto la giacca" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si abbottona sotto la giacca" conferma che la soluzione 'Gilè' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Gilè

G Genova I Imola L Livorno È -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si abbottona sotto la giacca" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gilè' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si abbottona sul pettoPanciotto senza manicheSi può indossare sotto la giaccaSi mette sotto la giaccaSi indossa in inverno sotto la giacca a ventoUn abito la cui giacca non si abbottonaSi porta sotto la giacca