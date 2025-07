Il casato d un Sansovino nei cruciverba: la soluzione è Tatti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il casato d un Sansovino' è 'Tatti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TATTI

Curiosità e Significato di Tatti

Vuoi sapere di più su Tatti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Tatti.

Perché la soluzione è Tatti? Tatti è un termine che indica i segni o le tracce lasciate da qualcosa o qualcuno, come impronte o piccoli segni sulla superficie. In modo più figurato, può riferirsi ai dettagli distintivi che caratterizzano una persona o un luogo. La parola si collega anche al cognome di alcuni artisti italiani, come il Sansovino, simbolo di raffinatezza e storia. Un piccolo esempio di come le parole custodiscano storie affascinanti.

Come si scrive la soluzione Tatti

La definizione "Il casato d un Sansovino" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

