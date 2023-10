Il casato dell ultimo zar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il casato dell ultimo zar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROMANOV

Significato/Curiosita : Il casato dell ultimo zar

Romanov zar di russia, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. ettore lo gatto, nicola ii romanov, ultimo zar di tutte... Romanovdi russia, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. ettore lo gatto, nicola ii romanov,di tutte... I Romanov (al plurale Romanovy, in russo ´ [r'manv]; singolare, ´ [r'manf]) sono la seconda dinastia imperiale russa, ascesa al trono dopo l'estinzione del ramo imperiale della dinastia Rjurikidi alla fine del XVI secolo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il casato dell ultimo zar : casato; ultimo; Il casato di un Ugo re di Francia; casato dello spagnolo Gaspar de Guzmán y Pimentel; Il casato di papa Giovanni Paolo II; Un noto casato fiorentino che dà il nome a un prestigioso hotel; L emblema del casato ; Il casato del conte di Montecristo; Il casato di SassoniaGotha del re del Belgio; Diresse il film Fino all ultimo respiro; Marco: ha vinto l ultimo Festival di Sanremo; L ultimo mese estivo; Così si definisce l ultimo in classifica; Il novantesimo è l ultimo nel calcio; ultimo non per importanza: last but not ing; L ultimo a intervenire nella corrida;

Cerca altre Definizioni