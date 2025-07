Un Daniele ex capitano della Roma nei cruciverba: la soluzione è De Rossi

DE ROSSI

Curiosità e Significato di De Rossi

Perché la soluzione è De Rossi? Daniele De Rossi è stato un celebre ex capitano della Roma, noto per la sua leadership e passione sul campo. Attivo come centrocampista, ha scritto pagine importanti della storia giallorossa, diventando un simbolo di fedeltà e determinazione. La sua figura rappresenta l’amore per la squadra e l’italianità nel calcio. È considerato uno dei giocatori più iconici e amati dai tifosi romanisti.

Come si scrive la soluzione De Rossi

D Domodossola

E Empoli

R Roma

O Otranto

S Savona

S Savona

I Imola

