La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TOTTI

Curiosità su Francesco ex calciatore capitano della roma: Altri significati, vedi totti (disambigua). francesco totti (roma, 27 settembre 1976) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista... Francesco Totti (Roma, 27 settembre 1976) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista. Con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2000. Considerato uno dei migliori giocatori italiani di tutti i tempi nonché tra i più forti al mondo della propria generazione, nel corso della sua carriera agonistica ha sempre militato nella Roma, squadra della quale è stato capitano dal 1998 al 2017, per un totale record di 19 stagioni, vincendo uno scudetto (2000-2001, il terzo della storia giallorossa), due Supercoppe italiane (2001 e 2007) e due Coppe Italia (2006-2007 e ...

