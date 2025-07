Città statunitense con grandi industrie automobilistiche nei cruciverba: la soluzione è Detroit

DETROIT

Curiosità e Significato di Detroit

Perché la soluzione è Detroit? Detroit è una grande città statunitense famosa come il cuore dell'industria automobilistica americana. È nota per essere la Motown e ospita le principali case automobilistiche come Ford, General Motors e Chrysler. Questa città ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore, contribuendo all'economia e alla cultura degli Stati Uniti. Un vero simbolo di innovazione e produzione nel mondo dell'automobile.

Come si scrive la soluzione Detroit

D Domodossola

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

I Imola

T Torino

