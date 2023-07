Divide i tifosi delle grandi città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divide i tifosi delle grandi città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DERBY

I tifosi delle grandi città o dei derby spesso si trovano divisi da una passione calcistica intensa che crea una rivalità accesa e palpabile. Queste sfide locali o tra città importanti portano con sé un'atmosfera di tensione e spirito competitivo. I tifosi si schierano con fervore e orgoglio per sostenere la propria squadra, creando un'atmosfera di partita unica e appassionata. La rivalità è alimentata da fattori storici, geografici e culturali, e le partite tra queste squadre suscitano emozioni forti e spesso scatenano confronti accesi tra i sostenitori. I derby possono essere un momento di grande gioia o amara delusione, ma in ogni caso consolidano l'identità calcistica delle grandi città coinvolte e generano un senso di appartenenza profondo tra i loro tifosi.

