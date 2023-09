La città statunitense in cui nacque la musica grunge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città statunitense in cui nacque la musica grunge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SEATTLE

Significato/Curiosità : La città statunitense in cui nacque la musica grunge

Seattle, situata nello stato di Washington, è la città statunitense in cui è nata la musica grunge. Questo genere musicale ha avuto il suo apice nella fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, e Seattle è stata il suo epicentro. Band come Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Alice in Chains hanno fatto emergere il grunge e hanno contribuito a definirlo. Le caratteristiche distintive del grunge includono un suono grezzo, chitarre distorte, testi spesso introspettivi e temi legati alla disillusione e all'alienazione. Nirvana, guidata da Kurt Cobain, è stata probabilmente la band più iconica del genere ed è emersa come una delle band più influenti della storia della musica rock. Seattle è diventata un centro culturale per il grunge, con molte band locali emergenti e una scena musicale alternativa fiorente. Il successo commerciale del grunge ha influenzato la musica e la cultura popolare in tutto il mondo, contribuendo a ridefinire il panorama musicale degli anni '90.

