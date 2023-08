Quello di Adamo e è rimasto in gola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello di Adamo e è rimasto in gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : POMO

Significato/Curiosita : Quello di adamo e e rimasto in gola

Leggenda di origine popolare, secondo la quale un boccone del frutto mangiato da adamo gli sarebbe rimasto incastrato in gola. il pomo d'adamo si sposta... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi pomo (disambigua). in botanica, il pomo (dal latino pomum) è il falso frutto di alcune piante comprese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Quello di Adamo e è rimasto in gola : quello; adamo; rimasto; gola; quello delle creature e di san Francesco; quello vulgaris è il polpo comune; quello delle Asteraceae è antinfiammatorio; quello d Oriente divise chiesa romana e ortodossa; C è quello in appello e quello per Cassazione; Punì adamo ed Èva; Non ne ebbe adamo ; Con adamo nell Eden; Restò in gola ad adamo ; adamo mangiò quello proibito; rimasto , residuo; L ufficiale americano rimasto ucciso nella battaglia di Little Big Horn; rimasto , non andato; rimasto di stucco; Adulto rimasto piccino; Regola ta e ordinata; Quello elettrico ha spesso la testina regola bile; Esplosioni emotive sregola te sia di gioia che ira; Nelle bici è regola bile; In gola e in bocca;

Cerca altre Definizioni