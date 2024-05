Un adulto rimasto molto basso

Aggettivo

Curiosità su: Un pianeta nano è un corpo celeste di tipo planetario orbitante attorno a una stella e caratterizzato da una massa sufficiente a conferirgli una forma quasi sferica, ma che non è stato in grado di "ripulire o sgomberare " la propria fascia orbitale da altri oggetti di dimensioni confrontabili: per quest'ultima caratteristica non rientra nella denominazione di pianeta. Nonostante il nome, un pianeta nano non è necessariamente più piccolo di un pianeta. In teoria non vi è limite alle dimensioni dei pianeti nani. Si osservi inoltre che la classe dei pianeti è distinta da quella dei pianeti nani, e non comprende quest'ultima. Il termine pianeta nano è stato introdotto ufficialmente nella nomenclatura astronomica il 24 agosto 2006 da un'assemblea dell'Unione Astronomica Internazionale, fra molte discussioni e polemiche. Tra le altre cose, si è fatto notare che il termine è fuorviante e che i criteri non sono oggettivi (nessun corpo può ripulire completamente la propria fascia orbitale, né esiste una soglia obiettiva su quando un corpo sia sferoidale o meno).

nano m sing

(biologia) (anatomia) (medicina) di persona, animale e pianta che per ragioni organiche o patologiche non raggiunge nel suo sviluppo il limite naturale minimo comune agli individui della sua specie palma nana, razza nana (astronomia) stella nana, di dimensioni e lucentezza inferiori a quelle del Sole

(architettura) (di) struttura architettonica di piccole dimensioni

Sostantivo

nano ( approfondimento) m sing (pl.: nani)

(per estensione) individuo particolarmente basso di statura

Sillabazione

nà | no

Pronuncia

IPA: /'nano/

Etimologia / Derivazione

dal latino nanus, che deriva dal greco

Citazione

Sinonimi

bassissimo, minuscolo, piccolo, piccolissimo ridotto

bassotto, gnomo, piccoletto, lillipuziano, nanerottolo, piccoletto, pigmeo

basso, di bassissima statura

(gergale) tappo

Contrari

alto, lungo, colossale, enorme, gigantesco, smisurato, altissimo, di grande statura

colosso, gigante, omone

persona altissima

Parole derivate

( tecnologia ) nanoscienza, nanotecnologia, nanocurie, nanoelettronica, nanometro, nanosecondo

nanoscienza, nanotecnologia, nanocurie, nanoelettronica, nanometro, nanosecondo (anatomia) nanocefalia, nanocefalo, nanochirurgia, nanomelia, nanomiela

Termini correlati

Alterati