Un imposta che si paga sui titoli nei cruciverba: la soluzione è Cedolare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un imposta che si paga sui titoli' è 'Cedolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CEDOLARE

Curiosità e Significato di Cedolare

Perché la soluzione è Cedolare? La cedolare è un'imposta che si applica sui redditi derivanti da alcuni titoli finanziari, come le obbligazioni. Si tratta di una tassa che il possessore deve pagare sul rendimento ottenuto, rappresentando un prelievo fiscale specifico. In sostanza, la cedolare contribuisce a regolare e tassare gli utili da investimenti, garantendo un gettito per lo Stato e una gestione trasparente delle imposte.

Come si scrive la soluzione Cedolare

Hai trovato la definizione "Un imposta che si paga sui titoli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

