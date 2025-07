Tassa, imposta che si paga allo Stato nei cruciverba: la soluzione è Tributo

Home / Soluzioni Cruciverba / Tassa, imposta che si paga allo Stato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tassa, imposta che si paga allo Stato' è 'Tributo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIBUTO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tributo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Tributo.

Perché la soluzione è Tributo? Un tributo è una somma di denaro che i cittadini devono versare allo Stato o ad altri enti pubblici, solitamente in cambio di servizi o per rispettare obblighi fiscali. È una forma di contributo che aiuta a finanziare scuole, ospedali, strade e tutti i servizi pubblici di cui usufruiamo quotidianamente. In sostanza, il tributo è un modo per partecipare al benessere collettivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Imposta che si paga registrando un atto presso gli uffici pubblici immobiliariSi dice di tessuto filato allo stato grezzoSi versano allo StatoSi paga per punizioneQuando è libera non si paga niente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Tassa, imposta che si paga allo Stato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

I Imola

B Bologna

U Udine

T Torino

O Otranto

E E N E B B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EBBENE" EBBENE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.