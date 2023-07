Imposta che si paga registrando un atto presso gli uffici pubblici immobiliari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imposta che si paga registrando un atto presso gli uffici pubblici immobiliari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : IPOTECARIA

Significato/Curiosita : Imposta che si paga registrando un atto presso gli uffici pubblici immobiliari

Diversi imprenditori, che in cambio di denaro avrebbe protetto dalle indagini. il dossier, che indagava sulle proprietà immobiliari e patrimoniali di di... L'imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette. (art. 12 del d.lgs. 347/1990) per l'accertamento e la liquidazione dell'imposta ipotecaria, per... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

