La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Subregione campana sede di parco nazionale' è 'Cilento'.

CILENTO

Curiosità e Significato di Cilento

La parola Cilento è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cilento.

Perché la soluzione è Cilento? Il Cilento è una vasta area della Campania riconosciuta come subregione e sede di un parco nazionale, famoso per la sua natura incontaminata, le coste spettacolari e i borghi affascinanti. Un angolo di paradiso che combina paesaggi mozzafiato, tradizioni secolari e biodiversità unica, attirando turisti e appassionati di natura. Il Cilento rappresenta un perfetto esempio di bellezza autentica e tutela ambientale in Italia.

Come si scrive la soluzione Cilento

Hai davanti la definizione "Subregione campana sede di parco nazionale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

I Imola

L Livorno

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

