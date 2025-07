Fabbriche come quella delle pietre dure di Firenze nei cruciverba: la soluzione è Opifici

Home / Soluzioni Cruciverba / Fabbriche come quella delle pietre dure di Firenze

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fabbriche come quella delle pietre dure di Firenze' è 'Opifici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPIFICI

Curiosità e Significato di Opifici

Non fermarti alla soluzione! Conosci Opifici più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Opifici.

Perché la soluzione è Opifici? Gli opifici sono stabilimenti industriali dove vengono prodotti beni, come le antiche fabbriche di pietre dure a Firenze. Sono luoghi di lavoro specializzati nella lavorazione e creazione di oggetti di alta qualità, spesso artigianali e tradizionali. Ricordano la capacità umana di combinare tecnica e arte, e rappresentano un patrimonio di saperi e tradizioni. Un vero esempio di eccellenza produttiva italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tra Firenze e LuccaQuotidiano esistente fondato a Firenze nel 1859Ce n è una a Firenze una a Bologna e una a RomaFoto 2 Una gita a 4792 Firenze|La meta di questa gita 4792 Firenze

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Opifici

Se "Fabbriche come quella delle pietre dure di Firenze" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

P Padova

I Imola

F Firenze

I Imola

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T T O L E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LETTORE" LETTORE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.