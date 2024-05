La Soluzione ♚ Ce n è una a Firenze una a Bologna e una a Roma La soluzione di 17 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FONTANA DEL NETTUNO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FONTANADELNETTUNO

Significato della soluzione per: Ce n e una a firenze una a bologna e una a roma La fontana del Nettuno è una struttura in onore dell'omonima divinità, situata in piazza del Nettuno a Bologna: in ragione delle dimensioni, è soprannominata al Zigànt (il Gigante) in dialetto felsineo. Frutto della collaborazione tra Giambologna e Tommaso Laureti, l'opera fu voluta da Pier Donato Cesi per glorificare il governo pontificio del papa Pio IV e fu terminata nel 1566.

