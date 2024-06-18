Quotidiano esistente fondato a Firenze nel 1859

SOLUZIONE: LANAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quotidiano esistente fondato a Firenze nel 1859" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quotidiano esistente fondato a Firenze nel 1859". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Lanazione? La lanazione è un giornale storico nato a Firenze nel 1859, simbolo di informazione e cultura dell'epoca. È stato un punto di riferimento per molti italiani, contribuendo alla diffusione di idee e notizie importanti. Con il passare del tempo, ha mantenuto il suo ruolo di testata rispettata e influente nel panorama giornalistico nazionale. La sua nascita rappresenta un momento fondamentale nella storia dell'informazione italiana.

La definizione "Quotidiano esistente fondato a Firenze nel 1859" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quotidiano esistente fondato a Firenze nel 1859" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Lanazione:

L Livorno A Ancona N Napoli A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quotidiano esistente fondato a Firenze nel 1859" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

