La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Drappi figurati per pareti' è 'Arazzi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARAZZI

Curiosità e Significato di Arazzi

Vuoi sapere di più su Arazzi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Arazzi.

Perché la soluzione è Arazzi? Gli arazzi sono grandi tessuti decorativi, spesso ricamati o dipinti, usati per ornare le pareti di case e sale importanti. Originari di tradizioni antiche, rappresentano scene storiche, mitologiche o decorative, aggiungendo eleganza e calore agli ambienti. Questi manufatti sono vere opere d’arte tessile, capaci di trasformare un semplice spazio in un luogo ricco di cultura e stile. Sono quindi perfetti come drappi figurati per pareti.

