Drappi di seta lavorati a fiorami nei cruciverba: la soluzione è Damaschi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Drappi di seta lavorati a fiorami' è 'Damaschi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DAMASCHI

Curiosità e Significato di Damaschi

Perché la soluzione è Damaschi? Il termine Damaschi si riferisce a un pregiato tessuto di seta caratterizzato da delicati motivi floreali lavorati a mano, originario della città di Damasco. Questi tessuti sono apprezzati per la loro eleganza e raffinatezza, spesso utilizzati in abbigliamento di lusso e arredamento di alta qualità. La loro storia affonda le radici in antiche tradizioni artigianali, simbolo di raffinatezza e savoir-faire.

Come si scrive la soluzione Damaschi

Hai davanti la definizione "Drappi di seta lavorati a fiorami" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

A Ancona

M Milano

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

