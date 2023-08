I centri figurati dei discorsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I centri figurati dei discorsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NOCCIOLI

Significato/Curiosita : I centri figurati dei discorsi

Registrazioni musicali e discorsi incisi su dischi. nel gennaio 1914 ne venne presentata la prima a new york e, secondo le fonti dei testimoni, fu visto gratuitamente... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nocciola (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento cucina non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I centri figurati dei discorsi : centri; figurati; discorsi; Stravaganza eccentri cità; Struttura che accoglie i bambini nei centri commerciali; Un tipo eccentri co; Così era detto il sistema astronomico geocentri co; Un grande mercato fuori dai centri abitati; Ostacoli sia figurati che marini; Dei rovi anche figurati ; Tra le figurati ve e è la pittura; Il Mondrian pittore olandese non figurati vo; Drappi figurati per pareti; L insulsaggine di certi discorsi ; Lo sono i discorsi molto ponderati; discorsi senza interlocutori; Fare discorsi da un pulpito; Non ne hanno i discorsi incongruenti;

Cerca altre Definizioni