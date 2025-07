Che arrivano da un luogo nei cruciverba: la soluzione è Originari

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Che arrivano da un luogo' è 'Originari'.

ORIGINARI

Curiosità e Significato di Originari

Curiosità e Significato di Originari

Perché la soluzione è Originari? Originari indica persone o cose che provenienti da un luogo di origine o nascita. È usato per descrivere chi ha radici in un determinato territorio, sottolineando la loro provenienza. Questi termini sono utili per parlare di identità, cultura o tradizioni legate a un luogo specifico, contribuendo a capire meglio le diversità e le caratteristiche di un gruppo o di un elemento.

Come si scrive la soluzione Originari

O Otranto

R Roma

I Imola

G Genova

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

