Tende la mano a tutti coloro che vede nei cruciverba: la soluzione è Mendicante

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tende la mano a tutti coloro che vede' è 'Mendicante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MENDICANTE

Curiosità e Significato di Mendicante

Hai risolto il cruciverba con Mendicante? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Mendicante.

Perché la soluzione è Mendicante? Un mendicante è una persona che tende la mano a tutti coloro che vede, chiedendo l’elemosina per bisogno. Spesso si tratta di chi vive in strada e cerca aiuto attraverso la generosità altrui. Questa figura rappresenta la richiesta di assistenza e la condizione di vulnerabilità, invitandoci a riflettere sulla solidarietà e sull’empatia verso chi si trova in difficoltà.

Come si scrive la soluzione Mendicante

La definizione "Tende la mano a tutti coloro che vede" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

