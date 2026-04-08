Levare le tende

Home / Soluzioni Cruciverba / Levare le tende

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Levare le tende' è 'Partire'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARTIRE

Perché la soluzione è Partire? Partire significa lasciare un luogo, interrompere un soggiorno o un'attività per iniziarne una nuova o semplicemente per allontanarsi. È un gesto che implica la fine di una permanenza e l'inizio di un viaggio o di un nuovo percorso. Quando si parte, si abbandona temporaneamente o definitivamente un ambiente, spesso con un senso di cambiamento o di avvicinarsi a nuove esperienze. La partenza rappresenta un momento di transizione che segna l'inizio di qualcosa di diverso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Levare le tende". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Levare le tende nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Partire

Questa pagina è dedicata alla definizione "Levare le tende" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Levare le tende" conferma che la soluzione 'Partire' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Partire

P Padova A Ancona R Roma T Torino I Imola R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Levare le tende" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Partire' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Andar viaLasciare un luogo per iniziare un viaggioIl verbo di chi è affetto da poriomaniaParti di tendeLi tende chi tramaDifetto visivo che tende a rimpicciolire gli oggetti rispetto alle loro reali dimensioniUna rotaia per le tendeCon il levare in una canzone di De Gregori