Telefonino per le app nei cruciverba: la soluzione è Smartphone

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Telefonino per le app' è 'Smartphone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SMARTPHONE

Curiosità e Significato di Smartphone

Hai risolto il cruciverba con Smartphone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Smartphone.

Perché la soluzione è Smartphone? Uno smartphone è un telefonino intelligente che, oltre a fare chiamate, permette di usare app per navigare, socializzare, scattare foto e molto altro. È diventato uno strumento indispensabile nella vita quotidiana, combinando funzioni di comunicazione, intrattenimento e produttività in un unico dispositivo compatto e versatile. In sostanza, il telefono del futuro, sempre a portata di mano.

Come si scrive la soluzione Smartphone

Stai cercando la risposta alla definizione "Telefonino per le app"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

P Padova

H Hotel

O Otranto

N Napoli

E Empoli

