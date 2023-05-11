Lo autoscatto con il telefonino
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo autoscatto con il telefonino' è 'Selfie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Selfie? Uno scatto fatto con il cellulare, spesso per catturare un momento o condividere un sorriso. Questo gesto spontaneo e quotidiano, chiamato selfie, permette di mostrare come ci si sente o cosa si sta facendo in modo semplice e immediato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo autoscatto con il telefonino
- Risposta: SELFIE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SLE
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Lo autoscatto con il telefonino: risposta da 6 lettere
Per risolvere la definizione "Lo autoscatto con il telefonino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Selfie. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.