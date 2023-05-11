Lo autoscatto con il telefonino

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo autoscatto con il telefonino' è 'Selfie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SELFIE

Perchè la soluzione è Selfie? Uno scatto fatto con il cellulare, spesso per catturare un momento o condividere un sorriso. Questo gesto spontaneo e quotidiano, chiamato selfie, permette di mostrare come ci si sente o cosa si sta facendo in modo semplice e immediato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo autoscatto con il telefonino
  • Risposta: SELFIE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SLE
  • Inizia con: S
  • Finisce con: E
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Lo autoscatto con il telefonino: risposta da 6 lettere

Per risolvere la definizione "Lo autoscatto con il telefonino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Selfie. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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