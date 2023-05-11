Lo autoscatto con il telefonino

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo autoscatto con il telefonino

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo autoscatto con il telefonino' è 'Selfie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S E L F I E

Perchè la soluzione è Selfie? Uno scatto fatto con il cellulare, spesso per catturare un momento o condividere un sorriso. Questo gesto spontaneo e quotidiano, chiamato selfie, permette di mostrare come ci si sente o cosa si sta facendo in modo semplice e immediato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo autoscatto con il telefonino

Lo autoscatto con il telefonino Risposta: SELFIE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S L E

Inizia con: S

S Finisce con: E

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Selfie' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Lo autoscatto con il telefonino: risposta da 6 lettere

Per risolvere la definizione "Lo autoscatto con il telefonino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Selfie. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate