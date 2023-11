La definizione e la soluzione di: Si fa al telefonino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si fa al telefonino

Vedi cellulare (disambigua). un telefono cellulare (comunemente chiamato telefonino, cellulare, telefono o natel in svizzera), nel campo delle telecomunicazioni... L'auto elettrica è un'automobile con motore elettrico che utilizza come fonte di energia l'energia immagazzinata in una o più batterie ricaricabili. ...