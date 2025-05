Quelli del Pc sono come le app degli smartphone nei cruciverba: la soluzione è Programmi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quelli del Pc sono come le app degli smartphone' è 'Programmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROGRAMMI

Curiosità e Significato di "Programmi"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Programmi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Programmi? L'affermazione Quelli del PC sono come le app degli smartphone sottolinea la similitudine tra i programmi per computer e le applicazioni per dispositivi mobili. Entrambi svolgono funzioni specifiche e sono progettati per migliorare l'esperienza dell'utente, permettendo di eseguire attività diverse, dalla produttività all'intrattenimento. In sostanza, i programmi per PC possono essere considerati le equivalenti delle app, offrendo strumenti e servizi indispensabili nel mondo digitale.

Come si scrive la soluzione Programmi

Se "Quelli del Pc sono come le app degli smartphone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

O Otranto

G Genova

R Roma

A Ancona

M Milano

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S T E T Mostra soluzione



