La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quelli mobili sono più difficili da colpire' è 'Bersagli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BERSAGLI

Curiosità e Significato di Bersagli

Vuoi sapere di più su Bersagli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Bersagli.

Perché la soluzione è Bersagli? I bersagli sono oggetti che si colpiscono, spesso durante giochi o esercitazioni di tiro, per mettere alla prova precisione e mira. Sono mobili o fissi, ma quelli mobili richiedono maggiore abilità e concentrazione per essere centrati, rendendo la sfida più avvincente e difficile. In sostanza, i bersagli rappresentano il punto di mira in ogni attività di mira e tiro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono più difficili se a piè pariSono più difficili da fare se a piè pariLe più recenti sono ultimissimeLe più grandi sono quelle dei quotidianiPiù sono freddi e più sono rigidi

Come si scrive la soluzione Bersagli

Hai trovato la definizione "Quelli mobili sono più difficili da colpire" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

E Empoli

R Roma

S Savona

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

