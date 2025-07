Rimanenza che può essere radioattiva nei cruciverba: la soluzione è Scoria

SCORIA

Curiosità e Significato di Scoria

Hai risolto il cruciverba con Scoria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Scoria.

Perché la soluzione è Scoria? La scoria è la residuo che si forma durante i processi di fusione o raffinazione dei metalli, spesso contenente materiali radioattivi o tossici. Si tratta di un sottoprodotto che può avere caratteristiche radioattive, richiedendo attenzione e corretto smaltimento. Conoscere le scorie è fondamentale per gestire in sicurezza gli scarti industriali e prevenire rischi ambientali e per la salute.

Come si scrive la soluzione Scoria

Se "Rimanenza che può essere radioattiva" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N O O G L B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOLOGNA" BOLOGNA

