La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Radar ottico' è 'Ladar'.

LADAR

Curiosità e Significato di Ladar

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Ladar

Perché la soluzione è Ladar? Il LADAR, o Light Detection And Ranging, è una tecnologia che utilizza impulsi di luce laser per misurare distanze e creare immagini dettagliate di ambienti o oggetti. Spesso impiegato in applicazioni di mappatura, veicoli autonomi e robotica, il LADAR permette di vedere con precisione anche in condizioni di scarsa visibilità, rendendo possibile un'interpretazione accurata dello spazio circostante.

Il radar ottico

Come si scrive la soluzione Ladar

Hai trovato la definizione "Radar ottico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

R Roma

