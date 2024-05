Il radar ottico

Verbo

gestire (vai alla coniugazione)

(diritto) (economia) (commercio) (finanza) (tecnologia) (ingegneria) programmare e controllare l'andamento di un'attività (per estensione) valutare l'impiego, l'utilizzo e/o l'utilità di qualcosa ed agire conseguentemente gestisco io questi 400,00 euro per noi due nei prossimi giorni

"Gestisci tu la ristrutturazione della casa" (gergale) occuparsi di qualcosa nel modo migliore possibile da oggi gestirai la tua moto (per estensione) amministrare e/o dirigere il coordinamento di più individui, secondo i vari compiti, i ruoli o le mansioni (familiare) coordinare qualcosa appunto con più elementi e soggetti o oggetti direttamente e vicendevolmente in comunicazione, relazione e/o "dominio" gestire il traffico nelle strade cittadine e nelle autostrade

Verbo

Intransitivo

gestire (vai alla coniugazione)

fare gesti

Sillabazione

ge | stì | re

Pronuncia

IPA: /des'tire/

Etimologia / Derivazione

deriva da gestione, dal latino gestio che driva da gerere cioè "condurre, amministrare"

Sinonimi

amministrare, condurre, curare

dirigere, coordinare, governare, guidare, manovrare, reggere, regolare

sovrintendere

( senso figurato ) dosare, ripartire

dosare, ripartire gesticolare, sbracciarsi, mimare

(popolare) mandare avanti

Parole derivate