Nell auto può essere manuale o automatico nei cruciverba: la soluzione è Cambio

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Nell auto può essere manuale o automatico' è 'Cambio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAMBIO

Curiosità e Significato di Cambio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Cambio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cambio? Il cambio è il sistema che permette di selezionare la marcia corretta durante la guida, influenzando le prestazioni e il consumo dell'auto. Può essere manuale, dove il guidatore sceglie le marce con una leva, oppure automatico, che cambia da sé in base alla velocità e alle condizioni di guida. In sostanza, il cambio è il cuore della trasmissione, fondamentale per muoversi in modo efficiente e sicuro.

Come si scrive la soluzione Cambio

Hai trovato la definizione "Nell auto può essere manuale o automatico" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

M Milano

B Bologna

I Imola

O Otranto

