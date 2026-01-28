Attività lavorativa per lo più manuale

SOLUZIONE: MESTIERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Attività lavorativa per lo più manuale" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attività lavorativa per lo più manuale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Mestiere? Un mestiere rappresenta un’attività svolta principalmente con le mani, richiedendo abilità pratiche e competenze specifiche. È un lavoro che si tramanda spesso nel tempo, contribuendo a creare prodotti o offrire servizi. Chi esercita un mestiere si specializza in un’arte o in una tecnica che richiede dedizione e esperienza. Attraverso il mestiere si realizza un legame tra l’artigiano e il suo lavoro, dando forma alle tradizioni e alle esigenze della comunità.

La soluzione associata alla definizione "Attività lavorativa per lo più manuale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attività lavorativa per lo più manuale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mestiere:

M Milano E Empoli S Savona T Torino I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attività lavorativa per lo più manuale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

