SDOGANARE

Curiosità e Significato di Sdoganare

Perché la soluzione è Sdoganare? Sdoganare significa rendere legittimo o accettato qualcosa che prima poteva sembrare fuori legge o inappropriato. È come dare il via libera ufficiale a un termine, una pratica o un'idea, facendola entrare nel giro ufficiale o nel linguaggio comune. In sostanza, si tratta di normalizzare e riconoscere come valido ciò che prima era considerato fuori norma.

Come si scrive la soluzione Sdoganare

S Savona

D Domodossola

O Otranto

G Genova

A Ancona

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O N A S S I T O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ICONOSTASI" ICONOSTASI

