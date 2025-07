L intrecciano sarte e romanzieri nei cruciverba: la soluzione è Trame

TRAME

Curiosità e Significato di Trame

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Trame, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Trame? Trame indica le linee invisibili che tessono storie e eventi, sia nei romanzi che nella vita. È il filo narrativo che collega personaggi e avvenimenti, creando coerenza e profondità. In sartoria, invece, rappresenta i fili che compongono il tessuto. In entrambi i casi, le trame sono fondamentali per dare senso e struttura, rendendo tutto più interessante e ben organizzato.

Come si scrive la soluzione Trame

Se "L intrecciano sarte e romanzieri" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

