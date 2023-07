Negozio per sarte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negozio per sarte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La merceria è un negozio specializzato che offre una vasta gamma di forniture per sarte e hobbisti. In una merceria, è possibile trovare una varietà di articoli come tessuti, fili, bottoni, nastrini, cerniere, aghi, forbici e molti altri accessori per la creazione di abiti, artigianato e progetti di cucito. La merceria è un paradiso per gli appassionati di moda e creatività, offrendo tutto ciò di cui hanno bisogno per realizzare i propri capolavori tessili. È un luogo in cui sarte e hobbisti possono trovare ispirazione, consulenza e materiali di alta qualità per i loro progetti. La merceria è un importante punto di riferimento per la comunità di sarte e appassionati di cucito, fornendo loro gli strumenti necessari per dare vita alle proprie creazioni.

