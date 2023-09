Lo sono le sarte e le modiste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le sarte e le modiste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARTIGIANE

Significato/Curiosita : Lo sono le sarte e le modiste

Termine "caterinette" le giovani sartine e le modiste che svolgevano il loro apprendistato nei laboratori di confezioni della città, e che assai sovente diventavano... Disambiguazione – "artigiani" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi artigiani (disambigua). un artigiano è un lavoratore esperto che utilizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono le sarte e le modiste : sono; sarte; modiste; Così sono dette le piante che vivono almeno due anni; sono i pezzi più numerosi in un presepio; Ve ne sono d albergo; sono anche maestri; Va deserta se non ci sono compratori; Negozio per sarte ; Li usano le sarte ; Articolo per sarte ; L intrecciano sarte e romanzieri; Sono utili alle sarte ;

Cerca altre Definizioni