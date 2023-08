Intrecciano cesti e panieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intrecciano cesti e panieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CANESTRAI

Significato/Curiosita : Intrecciano cesti e panieri

Chiacchierino, si intrecciano cesti o panieri e magari si preparano le conserve per l'inverno. il comune di san giorgio albanese (bashkia e mbuzatit) è gemellato... Dal demonio, libro, fuoco patrono di invocato contro l'herpes zoster, protettore di macellai, salumai, norcini, canestrai, animali domestici manuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

