Il dolce... che ha tra i suoi esponenti Dante nei cruciverba: la soluzione è Stilnovo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il dolce... che ha tra i suoi esponenti Dante

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il dolce... che ha tra i suoi esponenti Dante' è 'Stilnovo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STILNOVO

Curiosità e Significato di Stilnovo

Approfondisci la parola di 8 lettere Stilnovo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Stilnovo? Lo Stilnovismo è un movimento poetico italiano del XIII secolo, con Dante tra i principali esponenti. Si distingue per l’ideale dell’amore spirituale e la raffinata eleganza stilistica, che rivoluzionarono la poesia lirica. Questo stile valorizza l’amore come esperienza elevata e purificatrice, segnando un passo importante nella letteratura italiana. Un simbolo di raffinatezza e innovazione poetica, rappresenta un capitolo fondamentale della cultura italiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha tra i suoi esponenti i registi Tony Richardson e John SchlesingerHa i suoi testimoniShirley MacLaine ha impersonato la dolce al cinemaHa i suoi cacciatoriUno dei suoi più grandi esponenti fu Magritte

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Stilnovo

Se "Il dolce... che ha tra i suoi esponenti Dante" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

I Imola

L Livorno

N Napoli

O Otranto

V Venezia

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O E L N A L R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRANELLO" TRANELLO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.