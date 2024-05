Ha i suoi testimoni

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Nome proprio

Curiosità su: I Testimoni di Geova sono un movimento religioso cristiano, teocratico, millenarista e restaurazionista; originariamente denominati "Studenti Biblici", derivano dalla congregazione di un gruppo di studenti della Bibbia fondata nel 1870 in Pennsylvania da Charles Taze Russell, e sostengono di praticare il ripristinato cristianesimo delle origini. Secondo un rapporto dell'organo collegiale che dirige l'organizzazione, il Corpo direttivo, al 2022 sono 8.699.048 i Testimoni di Geova attivi in tutto il mondo, con 117.960 luoghi di culto o congregazioni esistenti in 239 Paesi.

Geova ( approfondimento) m sing

(religione) nome proprio di Dio che si trova nella Bibbia

Sillabazione

Gè | o | va

Pronuncia

IPA: /'d.o.va/

Etimologia / Derivazione

adattamento fonetico in italiano di Iehovah, una possibile traslitterazione dell'ebraico "", forma causativa del verbo " (havah)" "essere, diventare", interponendo i suoni vocalitici di " (adonai)" "signore"; secondo questa ipotesi, il significato sarebbe "colui che causa l'esistenza" o "colui che fa divenire"

Termini correlati