NOTTOLINI

Curiosità e Significato di Nottolini

La soluzione Nottolini di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nottolini per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nottolini? Nottolini sono piccoli dispositivi di metallo o plastica che si inseriscono tra le ruote dentate di un meccanismo per bloccarle e impedirne il movimento. Vengono usati per garantire sicurezza o per mantenere l'oggetto in posizione, come nei giochi o nelle macchine utensili. Quando si bloccano le ruote dentate, si usano proprio i nottolini per assicurarsi che restino ferme.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Impedisce il moto retrogrado delle ruote dentateNastro sulle ruote dei carri armatiUn veicolo a due ruoteImportante serie di competizioni su due ruoteHa due ruote e quattro pedali

Come si scrive la soluzione Nottolini

La definizione "Bloccano le ruote dentate" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N H P M A C A G E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHAMPAGNE" CHAMPAGNE

