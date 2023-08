Impedisce il moto retrogrado delle ruote dentate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impedisce il moto retrogrado delle ruote dentate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NOTTOLINO

Significato/Curiosita : Impedisce il moto retrogrado delle ruote dentate

L'acquedotto lorenzo nottolini è un acquedotto di stile neoclassico situato a lucca e realizzato dall'architetto lucchese lorenzo nottolini. in epoca romana... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 agosto 2023

