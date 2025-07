Bella regione austriaca nei cruciverba: la soluzione è Tirolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bella regione austriaca' è 'Tirolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIROLO

Curiosità e Significato di Tirolo

Approfondisci la parola di 6 lettere Tirolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tirolo? Il Tirolo è una regione alpina situata principalmente tra Austria e Italia, famosa per i paesaggi mozzafiato, le montagne e le tradizioni culturali. Conosciuta per le sue località sciistiche e l’ospitalità, il Tirolo rappresenta un angolo di paradiso per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. È un luogo che unisce storia, bellezza e tradizione, rendendolo unico nel suo genere.

Come si scrive la soluzione Tirolo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Bella regione austriaca", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

I Imola

R Roma

O Otranto

L Livorno

O Otranto

